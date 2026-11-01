Christina Aguilera daagt Instagram uit door naakt te poseren in bad: “Adembenemend mooi!” (foto)

Christina Aguilera doet op Instagram heel wat monden openvallen met een gedurfde foto. “Jaaaa, koningin!”, wordt er gereageerd.

Christina Aguilera durft af en toe eens opvallend uit de hoek te komen op Instagram, maar deze keer zoekt ze de grenzen van het platform wel heel nadrukkelijk op. De 45-jarige zangeres van onder meer ‘Genie in a Bottle’ en ‘Lady Marmalade’ maakte een selfie vanuit haar bad: poedelnaakt en met slechts twee Halloween-figuurtjes om haar borsten te bedekken. “De laatste looks voor Xtinaween!”, knipoogt ze in het bijschrift.

Viraal

De foto werd massaal geliket door haar volgers, met op het moment van schrijven maar liefst 267.000 likes en meer dan 4.000 reacties. “Volgens mij heeft Britney dit al eens gedaan, haha!”, “De mooiste vrouw ter wereld!”, “Jaaaa, koningin!”, “Oh mijn God!”, “Ze ziet er nog altijd prachtig uit. Alsof ze nooit ouder wordt!” en “Absoluut adembenemend mooi!”, reageren haar volgers.

📲| Christina Aguilera via Instagram "last looks before xtinaween 😏🎃🤡😈👻" https://t.co/biEMd0JRJc — Xtina HQ (@XtinaHQ) October 29, 2026

Foto: Instagram