Ruben Van Gucht “was er ziek van” toen Charlotte Van Looy verliefd werd op iemand anders

Charlotte Van Looy is tijdens haar open relatie met Ruben Van Gucht twee keer verliefd geworden op iemand anders. “Ik kon niet met 200% overtuiging zeggen dat ik voor Ruben zou kiezen”, klinkt het.

Het is geen geheim dat Ruben Van Gucht en Charlotte Van Looy een open relatie hebben. Dat is al bijna zeven jaar zo. Maar wat als een van beiden nu écht verliefd wordt op iemand anders? Wel, dat overkwam Charlotte tot twee keer toe, zo vertelt ze in de podcast ‘Ongefilterd Moederschap’. “Ik heb dat in die zeven jaar twee keer meegemaakt. Ik werd echt verliefd op iemand anders en kwam met die boodschap naar huis. Dan moesten we daarover praten tot we samen een beslissing konden nemen. Het was natuurlijk nooit de bedoeling dat een van ons gevoelens zou krijgen voor iemand anders. Maar ik was echt heel verliefd. Na een tijdje heb ik beslist om er een punt achter te zetten. Dat was heel moeilijk, want ik twijfelde enorm. Ik kon niet met 200% overtuiging zeggen dat ik voor Ruben zou kiezen”, legt ze uit.

Niet zien aankomen

De 33-jarige schrijfster vertelt dat Ruben daar echt niet goed van was. “Ruben is daar echt ziek van geweest, omdat hij het totaal niet zag aankomen. Ik trouwens ook niet. Het was nooit de bedoeling, maar je kan zulke gevoelens niet altijd tegenhouden. Dat heb ik dus twee keer meegemaakt. Alleen had ik de tweede keer al geleerd uit die eerste ervaring en heb ik die gevoelens meteen afgeblokt”, aldus Charlotte.

Verlatingsangst

Waarom ze dan toch voor Ruben koos? “Vooral uit angst om de vertrouwde relatie op te geven voor een monogame relatie met iemand anders. Ik heb heel veel verlatingsangst als het over Ruben gaat. Ik ben heel bang om afscheid te nemen van wat ik al zo lang ken en wat altijd goed voor mij is geweest”, besluit ze.

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