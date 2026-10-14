Jutta Leerdam toont haar afgetrainde lichaam: “Niet normaal, jij!” (foto’s)

Jutta Leerdam heeft enkele straffe kiekjes gedeeld. “Powerwoman!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Dat Jutta Leerdam een sportieve dame is, weten we allemaal. Als topschaatsster moet ze voortdurend aan haar conditie werken. Dat doet de 27-jarige Nederlandse vol enthousiasme, zo blijkt uit enkele foto’s waarop ze in de fitness te zien is. “Deze maand in beweging!”, schrijft ze erbij.

Adembenemend mooi

En of haar meer dan zes miljoen volgers onder de indruk zijn. “Niet normaal, jij!”, “De magie van een prachtige atlete én een prachtig mens!”, “Powerwoman!”, “Een adembenemend mooie vrouw!” en “Je ziet er prachtig uit, Jutta!”, wordt er onder meer gereageerd.

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Foto: Instagram