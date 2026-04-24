Valentine Besard over relatie met Ruben Van Gucht: “Soms denk ik: ‘Meid, waar ben je aan begonnen?'”

Valentine Besard, de vriendin van Ruben Van Gucht, beaamt in een interview dat ze begrijpt waarom mensen hun twijfels hebben bij hun (open) relatie.

Valentine Besard was vrijdagmorgen te gast in de Radio 2-ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen!’. Wanneer presentator Peter Van de Veire haar vraagt hoe het staat met haar – naar eigen zeggen – monogame relatie met Ruben Van Gucht, antwoordt ze het volgende: “Zowel Ruben als ik hebben een heel druk leven. Ik ben keihard bezig met mijn mediacarrière, Miss België, mijn modellencarrière… Dat gaat echt volop. Hij natuurlijk ook. Hij is onlangs dj geworden en draait heel vaak. Het is heel druk voor hem, ook voor mij. En natuurlijk: er is een kindje op komst (Charlotte Van Looy, Rubens andere vriendin, is in verwachting van hem; nvdr.). Dus momenteel hebben wij echt 1001 dingen aan ons hoofd, maar we werken er wel aan. We zijn heel close, komen heel goed overeen en zien elkaar heel vaak”, klinkt het.

Risico’s erbij nemen

Van de Veire geeft aan dat hij aanvoelt dat veel luisteraars zoiets hebben van: “Valentine, waar ben je aan begonnen?” De 20-jarige studente leerkracht secundair onderwijs begrijpt die reacties. “Tuurlijk! Soms denk ik dat zelf ook: ‘Meid, waar ben je aan begonnen?’ Take me back. Nee, da’s niet waar. Sowieso zijn er bij elke carrière risico’s, voor- en nadelen. Die moet je erbij nemen. Als er woorden in de media gezegd worden waar je eigenlijk totaal niet achter staat, woorden die verdraaid zijn, dan moet je daar gewoon mee kunnen omgaan. That’s life”, besluit ze.

