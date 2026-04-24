Annelien Coorevits onthult wat kijkers niet zien in ‘Temptation Island’ (video)

De kampvuren in ‘Temptation Island’ zorgen steevast voor de meest spannende momenten. Emoties lopen hoog op en er worden straffe dingen gezegd, waardoor zelfs presentatrice Annelien Coorevits het soms zichtbaar moeilijk krijgt. In de podcast ‘De Zussen Coorevits’ vertelt haar zus Stephanie dat vooral haar gezichtsuitdrukkingen goud waard zijn. “Aan het kampvuur zie je perfect wanneer je het ergens wel of niet mee eens bent”, klinkt het lachend.

Oortje

Wanneer Stephanie vraagt of er ook dit seizoen weer pittige kampvuurmomenten waren, reageert Annelien eerlijk. “Het probleem is dat ik nooit bij de mannen zit, omdat ik mij waarschijnlijk niet zou kunnen inhouden. Ik zou hen misschien een opvoedende tik geven”, zegt ze met een knipoog. Op de vraag hoe ze zich dan inhoudt, volgt een opvallende onthulling. “Ik heb op bepaalde kampvuren een oortje. Liesbeth en Karin vormen een gouden duo en zeggen soms in mijn oor: ‘Niet reageren, Annelien.’ Dan weet ik: oké, ik moet mij stilhouden”, legt ze uit.

Foto: Instagram