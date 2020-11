Zakenman Marc De Windt is de papa van Valerie De Booser. De twee hebben al jarenlang geen contact meer nadat het in haar puberjaren fout ging tussen hem en haar moeder, wiens naam Valerie draagt. De Windt doet nu echter een oproep in Dag Allemaal. “Ik was te streng over haar keuzes in mannen, maar ik deed dat om goed te doen.”

Na de breuk met Mieke, de mama van Valerie De Booser verbrak de dochter ook alle contact met Marc. “Omdat de waarheid anders is dan Valerie denkt. Hopelijk ziet ze dat in als ze mijn relaas hoort. Het is mijn laatste kans”, zo vertelt hij in Dag Allemaal. “Mieke zat toch wat anders in elkaar. Uitgaan, zich amuseren, dát stond voor haar centraal. Daardoor is het uiteindelijk tussen ons verkeerd gegaan. Ik kon niet langer begrip opbrengen voor haar levenswandel. Valerie zal dan veertien, vijftien jaar oud geweest zijn.”

Dit bericht bekijken op Instagram Easy like Sunday morning…in @linnenkastjelatem Een bericht gedeeld door Valerie De Booser (@valeriedebooser) op 14 Jun 2020 om 2:15 (PDT)

“Wat doet gij hier?”

“Ik vind het gewoon niet schoon wat ze met mij doet”, aldus Marc over Valerie. “Ik heb haar altijd doodgraag gezien, dat weet ze nochtans. En ik denk dat ze me diep vanbinnen óok graag ziet. Ik wil een kans krijgen. Ik zou door een vuur gaan voor Valerie, maar als ik haar ‘ns zie, krijg ik een blik van: ‘Wat doet gíj hier?’ Dat doet pijn. Ik heb een zekere leeftijd, ik wil in het reine zijn met mezelf. Ik heb ook fouten gemaakt, hé. Dat geef ik toe. Maar ik heb haar altijd graag gezien.”

Dit bericht bekijken op Instagram A lovely afternoon dip Swimsuit from @linnenkastjelatem Een bericht gedeeld door Valerie De Booser (@valeriedebooser) op 21 Sep 2019 om 2:50 (PDT)

Koen Wauters vrouwengek

Later was De Windt ook niet opgezet met haar keuzes, vooral met betrekking tot mannen. “Tja, die deelname aan ‘Temptation Island’ zou ik haar niet aangeraden hebben, maar opnieuw: mama vond dat blijkbaar een uitstekend idee”, aldus De Windt, die met Marc Zeepcentrale ooit een wielerploeg sponsorde. “Haar relatie met ex-wielrenner Jo Planckaert was toen net achter de rug. En nee, daar was ik ook niet gelukkig mee. Ze was soms meer zijn chauffeur dan zijn vriendin, had ik de indruk. Ook over Koen Wauters had ik destijds verhalen gehoord die me niet zinden. Dat hij een vrouwengek was, zeg maar, en er een liederlijke levensstijl op na hield. Dus nee, die mocht m’n huis ook niet binnen. En ik waarschuwde Valerie voor die mannen. Zoals een goede vader hoort te doen. Dat viel niet in goede aarde, maar ik deed het om goed te doen.”

Het bericht Vader Valerie De Booser wil zich verzoenen met dochter: “Ik zou voor haar door het vuur gaan” verscheen eerst op Metro.