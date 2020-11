Tomorrowland organiseert op 31 december een coronaproof oudejaarsfeest. ‘Tomorrowland 31.12.2020’ zal digitaal doorgaan en onder andere Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Major Lazer en Martin Garrix staan op de affiche.

Het populaire dancefestival Tomorrowland organiseert op oudejaarsavond een virtueel feest met meer dan 25 artiesten verspreid over vier podia. Het evenement zal aangepast zijn aan alle tijdzones in de wereld.

Start telkens om 20u

Eerder dit jaar lanceerde Tomorrowland al met succes ‘Tomorrowland Around the World’, een virtueel alternatief voor het dancefestival in Boom toen dat laatste moest worden geannuleerd vanwege de coronacrisis. In navolging daarvan wordt nu ‘Tomorrowland 31.12.2020’ op poten gezet. Het start op 31 december om 20 uur lokale tijd in alle 27 tijdzones en geeft zo mensen over de hele wereld de kans om het jaar met een knal af te sluiten. Tomorrowland lijkt op die manier in te spelen op het feit dat op heel wat plaatsen fysieke oudejaarsfeestjes (met veel aanwezigen) dit jaar uit den boze zullen zijn.

Pakket met confetti en cava

Het oudejaarsfeest wordt opnieuw samengesteld door het creatieve team en de 3D-artiesten achter Tomorrowland, die een geheel nieuwe en “oogverblindende” entertainmentlocatie beloven. Op de affiche staan onder meer Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Major Lazer, Martin Garrix en Snoop Dogg aka DJ Snoopadelic.

De ticketverkoop start op dinsdag 17 november. Standaardtickets kosten 20 euro, maar er zullen ook speciale pakketjes beschikbaar zijn met boxen, confettistreamers, vlaggetjes en cava. Alle info staat op www.tomorrowland.com.

