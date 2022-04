UITTIPS. Een paardenprocessie, circuskunsten en muziektheater over het klimaat: dit brengt het Paaswekend

Dit zijn de beste uitjes van dit paasweekend.

Theater Edelwild

15 & 16/04

Gent – Opera rond de klimaatverandering? Het kan! Het jonge Gentse muziektheatergezelschap OPERAWERF113 maakt een muziekvoorstelling over ecologische bezorgdheid en de behoefte aan isolement. Twee vrouwen kiezen ervoor de grootstad te ontvluchten en zich in een ‘tiny house’ terug te trekken uit de samenleving. Als ‘edele wilden’ proberen ze bewuster in het leven te staan. Maar wat vinden hun mannelijke wederhelften hiervan? Die vraag leidt tot een tragikomische barokavond met een hedendaagse toets, want twee werken van de barokcomponist Joseph Haydn vormen de basis. Pianist Florestan Bataillie en regisseur Mien Bogaert leiden verder de dans in deze voorstelling voor jong en oud.

kopergietery.be

Paasdagen in Bokrijk

nog t.e.m. 18/04

GENK – Reizen door de tijd? Da’s een makkie. In het Openluchtmuseum Bokrijk vier je dit weekend Pasen zoals dat honderd jaar jaar geleden gebeurde. De acteurs in historische kledij wachten je op aan de poorten van het domein en nemen je met een vingerknip mee in het verleden. Je kan eieren leren kleuren, oude paasspelletjes spelen of een tochtje maken met een huifkar. Nog dit weekend kom je in Bokrijk ook de molenaars en de mandenvlechter tegen en zie je de smid en de herborist aan het werk. En niet te vergeten: de pasgeboren dieren zoals konijntjes, kuikentjes, biggetjes, lammetjes en geitjes kijken al uit naar het bezoek en een aaitje van jouw kroost. In voor een leuke zoektocht? Scan de QR-codes, tel de paaseitjes en maak kans op een Bokrijk-abonnement.

bokrijk.be

HOPLA!

Foto Cruda

nog t.e.m. 17/04

BRUSSEL – In Brussel heeft het circusfestival HOPLA! zijn tenten opgeslagen voor de laatste week van de paasvakantie. Het is een festival met een geëngageerde missie: het HOPLA!-festival wil bruggen bouwen tussen het circus en de stad, de circusartiesten en de burgers, de circuskunsten en hun publiek. Het is een leuk en toegankelijk familiefestival dat ook een publiek aanspreekt dat zelden het theater of circus bezoekt. In zes verschillende wijken van de hoofdstad kan je gratis naar circusvoorstellingen, met de beste artiesten uit binnen- en buitenland. De apotheose dit weekend? Dat is ongetwijfeld een gigantische vuurwerkshow met acrobaten, jongleurs en vuurdansers op het Brouckèreplein.

hopla.brussels.be

Schemerwandeling

Foto Toerisme Sint-Truiden

16 & 23/04

SINT-TRUIDEN – Het bloesemseizoen bereikt zo stilaan zijn hoogtepunt, denk maar aan de Japanse kerselaars en de beroemde blauwe hyacinten van het Hallerbos. Maar zoals we al gemerkt hebben: soms deelt de lente toch nog een koudeprik uit, en kan het vooral ’s nachts nog erg fris worden. Dat is lastig voor de fruitbomen. Veel boeren zetten vuurpotten in hun boomgaard om de kwetsbare bloempjes te beschermen tegen de nachtvorst. Leuke bijvangst van die handige methode is dan weer extra gezelligheid. In Sint-Truiden bjvoorbeeld kan je dit weekend een ‘schemerwandeling’ maken langs die sfeervol verlichte boomgaarden. Laat je leiden door het vuur en geniet onderweg van hapjes, drankjes en spannende fruitverhalen. Als afsluiter is er een lekkere kom soep en kan je genieten van muzikale acts.

visitsinttruiden.be

Paardenprocessie Hakendover

Belga / E. Lalmand

18/04

HAKENDOVER – In Hakendover, een klein dorpje dichtbij Tienen, is paasmaandag een hoogdag. Al eeuwenlang gaat op die dag de internationale paardenprocessie uit, een van de grootste processies van België. Zo goed als alle inwoners van Hakendover doen mee met de processie, als figurant of achter de schermen. Uiteraard is er ook muziek, verzorgd door de lokale fanfare en het zangkoor. Samen beeldt het hele dorp de stichtingslegende van de kerk uit. Dan is het tijd voor het hoogtepunt van de dag: honderden ruiters galopperen in volle vaart over de akkers rond het dorp, en worden daarna individueel gezegend. De voorbije jaren woonden meer dan 15.000 bezoekers dit spektakel bij, wees dus op tijd! Na dit indrukwekkende paardengeweld kan het feest echt losbarsten met een feestelijke kermis.

pp-h.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/cultuur/uittips-een-paardenprocessie-circuskunsten-en-muziektheater-over-het-klimaat-dit-brengt-het-paaswekend