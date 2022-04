Hoogzwangere Rihanna poseert naakt in bad: “Daar schaam ik me niet voor!” (foto’s)

Op de Vogue-cover van mei zien we een hoogzwangere Rihanna poseren in een doorschijnende outfit.

Ook op de Instagram-pagina van het mode- en lifestyle-tijdschrift zien we de zangeres meermaals de revue passeren dezer dagen. Stuk voor stuk prachtige foto’s van een hoogzwangere Rihanna.

“Daar schaam ik me niet voor!”

In een artikel op de website van Vogue, licht Rihanna toe waarom ze zo poseert. “Mijn lichaam doet momenteel geweldige dingen. Daar schaam ik me niet voor. Deze periode moet feestelijk aanvoelen. Want waarom zou je je zwangerschap willen verbergen?”, laat ze weten. Hoog tijd, denken we dan, om eens naar de bewuste foto’s te kijken!

Foto: AFP/GETTY – Bron: De Standaard/vogue.com