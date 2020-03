De memoires van Woody Allen zullen nog niet meteen in boekenwinkels te vinden zijn. Zijn Franse uitgever Hachette heeft aangekondigd dat de publicatie van ‘Apropos of Nothing’, gepland op 7 april, geannuleerd wordt – amper enkele dagen nadat diezelfde uitgever had verkondigd het boek te zullen publiceren. Bestsellerauteur Stephen King reageerde op Twitter op de beslissing.

Amper vier dagen na de aankondiging dat Hachette de memoires van de Amerikaanse cineast zou publiceren, keert de uitgeverij alweer op zijn stappen terug. Woody Allen wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken van zijn pleegdochter Dylan Farrow – hetgeen de regisseur overigens bij hoog en bij laag ontkent. Dat Hachette zijn boek zou publiceren schoot bij velen in het verkeerde keelgat, ook bij werknemers van de uitgeverij zelf.

Uit protest tegen de publicatie verlieten werknemers van de Franse uitgever eerder deze week het hoofdkwartier in New York. Ze kregen daarbij steun van werknemers van andere uitgeverijen die onder de paraplu van Hachette zitten.

“Moeilijke beslissing”

“De beslissing om het boek van Mr. Allen te annuleren was moeilijk”, aldus Hachette Book Group. “We nemen de banden met onze auteurs heel serieus, en we gaan dus niet licht over zo’n beslissing.”

Farrow bedankte op Twitter iedereen die in de bres gesprongen is voor haar. “Ik bewonder jullie en ben jullie zo dankbaar”, klinkt het.

To all the employees of @HachetteUS, @littlebrown, and @GrandCentralPub who took a stand, I’m in awe and so very grateful. pic.twitter.com/Si4oXpudde — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) March 6, 2020

“Ongemakkelijk gevoel”

De Amerikaanse auteur Stephen King is dan weer minder gediend met de wending. “De beslissing van Hachette geeft me een heel ongemakkelijk gevoel”, klinkt het in een tweet.

The Hachette decision to drop the Woody Allen book makes me very uneasy. It’s not him; I don’t give a damn about Mr. Allen. It’s who gets muzzled next that worries me. — Stephen King (@StephenKing) March 6, 2020

“Ik geef geen moer om Mr. Allen. Wat mij wel bezorgd maakt is de vraag wie de volgende persoon is die gemuilkorfd zal worden.” Even later voegde de auteur daar nog aan toe: “Eenmaal je begint, is de volgende altijd makkelijker.”

Once you start, the next one is always easier. — Stephen King (@StephenKing) March 6, 2020

