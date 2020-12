Een openhartige Tom Waes in Story deze week. Normaal gezien zou de presentator/acteur het mooie weer maken in het buitenland voor zijn programma ‘Reizen Waes’, maar corona besliste daar anders over. Voor het nieuwe seizoen ging hij op zoek naar opmerkelijke figuren en locaties in Vlaanderen.

”We hebben geprobeerd om ‘Vlaanderen Vakantieland’ te maken. Niets tegen dat programma, maar het moest in de eerste plaats een ‘Reizen Waes’ worden. Dat wil zeggen: ontmoetingen met bijzondere mensen. Dat hebben we ook dit keer voor elkaar gekregen. Met dat verschil dat de mensen ons hier al kenden. In het buitenland moeten we ons vaak ergens binnen lullen, hier ontvingen ze ons met open armen”, zo geeft Waes mee.

Luchthavens

Weer een seizoen dat hoogstwaarschijnlijk een schot in de roos wordt, al blijft de populaire presentator toch gemengde gevoelens hebben over het jaar 2020. “Mijn dochter heeft het coronavirus gehad. Zij is drie dagen doodziek geweest, nadien was het voorbij. Ik maak me vooral zorgen over mijn ouders en schoonouders. Mijn ouders zitten al maanden in Spanje. Ik heb hen sinds 1 oktober niet meer gezien. Gelukkig zijn we inmiddels erg bedreven in videogesprekken.”

”Voor mijn kinderen vond ik het afschuwelijk. Ze zijn jong en willen uitgaan, maar niets kon. Mijn twee dochters zijn net afgestudeerd en kregen hun diploma gewoon opgestuurd per post. Zij zitten op kot, Mieke en ik zien hen enkel als we gaan wandelen op de Scheldekaaien. Dat is nu zuur, maar het is nu zo. Voor iedereen. Als ik beelden zie van overvolle luchthavens… Dat snap je toch niet?! Als je nu in de zorg zit en je ziet dagelijks mensen sterven, dan word je toch zot? Waar gaan al die mensen naartoe trouwens?”, aldus Waes.

Foto: BELGA