Eén van de populairste zangeressen van de afgelopen jaren en nog maar 19 jaar oud. Het gaat al een tijdje hard voor Billie Eilish. De Amerikaanse popartieste vergaarde dan ook al meer dan 73 miljoen volgers op Instagram, al verloor ze er gisteren wel 100.000.

Niet dat Eilish hier enorm wakker van zal liggen, maar het is opmerkelijk, want op zich is de reden vrij onschuldig. Eén van de laatste trends op sociale media is om foto’s te posten van specifieke momenten uit je leven. Bij bekende personen vragen de fans meestal om de afbeeldingen. Zo vroegen haar volgers om een tekening te posten die ze zelf heeft gemaakt en waar ze trots op is.

Borsten

”Deze waarschijnlijk. Haha, ik hou van borsten”, zo liet Eilish verstaan nadat ze in een Instagram-verhaal een tekening liet zien met handgetekende vrouwelijke lichamen en lichaamsdelen. Iets waar meer dan 100.000 volgers niet mee opgezet waren, want die ontvolgden plotsklaps de immens populaire zangeres. Echt zo schokkerend? Oordeel vooral zelf.

Foto: Still Instagram-video Billie Eilish