De Britse popzanger Sir Tom Jones was afgelopen week te gast bij Jools Holland tijdens diens jaarlijkse Hootenanny show. Tijdens het gesprek kwam corona – uiteraard – ook even naar boven. En Tom Jones nam geen blad voor de mond.

”Het enige goeie aan 80 jaar oud zijn? Dat je als eerste het vaccin krijgt. Ik heb mijn spuitje al gekregen”, zo vertelde hij. “Het verliep vlotjes, eigenlijk kan je het vergelijken met een griepspuitje.”

”Echte vaccin”

Gastheer Jools Holland vroeg nog lachend of het vaccin wel het echte was. “Het was er in ieder geval geen van de zwarte markt. Het was de real deal”, zo antwoordde Jones. De zanger liet ook verstaan uit te kijken naar 2021 om zijn nieuwe muziek te laten horen. “Ik nam het album op net voor de lockdown, begin 2020. Tijdens de lockdown hebben we het afgewerkt”, vertelde hij.

Foto: still video YouTube The Voice UK 2020