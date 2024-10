Tine Embrechts imponeert met diep decolleté: “Hoe goed zie jij eruit?!” (foto’s)

Tine Embrechts wordt overladen met complimenten op enkele leuke foto’s die ze deelde. “Je ziet er beter uit dan veel vrouwen van dertig”, klinkt het in de reacties.

Tine Embrechts gaf onlangs een openhartig interview in NINA magazine. Het gesprek ging gepaard met een prachtige fotoshoot waarin ze enkele kleurrijke outfits draagt. “Ik had een fijn gesprek over ouder worden, gezondheid, humor, werk, man en kinderen, spreidstanden en elegantie… en nog veel meer”, geeft de 49-jarige actrice en zangeres mee op Instagram.

Uitstraling

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Whaaaaat??? Hoe goed zie jij eruit?! Stop ermee, je maakt iedereen onzeker. Prachtig lieverd, vanbinnen en vanbuiten. Wist ik al lang natuurlijk, maar zie je shinen!”, reageert Nathalie Meskens. “Knappe dame en wat een uitstraling… met een flinke dosis ondeugendheid”, “Waw, powervrouw!”, “Je ziet er beter uit dan veel vrouwen van dertig”, “Zo mooi! Prachtvrouw en voorbeeld voor zovelen”, en “Wat een schoonheid”, lezen we verder in de reacties.

Foto: Play4