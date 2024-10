Julie Van den Steen poseert in stijlvolle outfit op rode loper: “Mooi in zwart!” (foto’s)

Julie Van den Steen weet op Instagram haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 299.000 volgers doet Julie het enorm goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Julie Van den Steen op de rode loper poseren in een mooie outfit. “Ne schonen outfit in the front – social anxiety in the back”, voegt ze toe aan de beelden. Haar fans reageren meteen enthousiast.

“Mooi in zwart!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Mooi in zwart”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede foto te zien.