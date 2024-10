Frances Lefebure verbaast fans met nieuwe foto’s: “Wat een uitstraling!”

Op Instagram heeft Frances Lefebure weer wat leuks gedeeld.

Met meer dan 200.000 volgers doet de actrice en presentatrice het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was onlangs niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

Het gaat om prentjes die gemaakt werden tijdens ‘The Masked Singer’, waar Frances als speurder probeert te achterhalen wie er allemaal onder de geweldige kostuums zitten. Ook haar eigen outfit valt duidelijk in de smaak, als we de vele reacties die ze krijgt op haar nieuwste post even bekijken.

“Wat een uitstraling!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Wat een uitstraling”, klinkt het. “Zo knap, dat kan gewoon niet”, gaat het verder. “Je bent geweldig”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Frances Lefebure gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.