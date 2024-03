‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck ontspant in de zon: “Knapperd!” (foto)

In het weekend mag het allemaal nét even wat rustiger.

Dat vindt ook ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck. Toch als we één van haar nieuwste posts op Instagram mogen geloven. Met meer dan 68.700 volgers doet ze het ginds bijzonder goed. Ze deelt dan ook geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen de actrice onderstaand prentje op haar pagina plaatste. We zien Lynn Van den Broeck genieten in de zon.

“Take it slow today xxx”, plaatste ze er op zondag 25 februari als uitleg bij. En haar fans? Die laten ook vlot van zich horen. Dat blijkt uit de vele commentaren die Lynn Van den Broeck krijgt op het bewuste prentje.

“Knapperd!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Knapperd”, klinkt het. “😍😍😍😍😍”, gaat het verder. “Lazy sunday…😉”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we dan!