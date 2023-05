‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck deelt badpakfoto: “Wat een knappe dame!”

Tv-kijkend Vlaanderen kent Lynn vooral als ‘Viv uit Thuis’. Maar met zo’n 57.000 volgers doet actrice Lynn Van den Broeck het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons nog zeer zacht uit. Geregeld deelt Lynn Van den Broeck dan ook nieuwe beelden met haar trouwe volgers. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande badpakfoto op haar pagina plaatste. “Please, take me back”, schrijft ze bij het prentje. Haar fans? Die zijn een heel pak mondiger.

“Wat een knappe dame!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wat een knappe dame”, klinkt het. “Echt de knapste”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan.