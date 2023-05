Miley Cyrus halfnaakt in nieuwste clip. Fans lovend: “Een meesterwerk!” (video)

Miley Cyrus deelt heuglijk nieuws met haar fans op Instagram.

“JADED. MUSIC VIDEO. OUT NOW”, plaatst ze bij onderstaande foto. Een niet mis te verstane boodschap. De videoclip van haar single ‘Jaded’ valt dan ook eindelijk te bekijken op YouTube. In geen tijd werden de beelden al zo’n 3 miljoen keer bekeken. We zien Miley halfnaakt zingen in een zomerse setting. Haar fans? Die weten de videoclip én het liedje absoluut te smaken.

“Een meesterwerk!”

In geen tijd stromen de lovende reacties op ‘Jaded’ nu binnen. “Dit nummer is een meesterwerk, Miley”, klinkt het. “Het beste liedje van het hele album”, gaat het verder. “De stem van deze vrouw is onvergelijkbaar”, besluit een laatste kijker nog. Hoog tijd om zélf eens te kijken (en vooral te luisteren) naar wat Cyrus nu weer heeft gemaakt.