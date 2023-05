Avril Lavigne toont string. Fans boos: “Bedek jezelf!” (foto)

Met zo’n 12,3 miljoen volgers doet rockster Avril Lavigne het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons weer meer dan zacht uit. Geregeld deelt Avril Lavigne dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Het tweede plaatje is een selfie, waarop haar string duidelijk te zien is. En niet iedereen vindt dat even leuk, zo blijkt uit de verdeelde reacties.

“Bedek jezelf!”

In geen tijd stromen de commentaren binnen. “Moet ze ‘vuil’ doen om professioneel erkend te worden? Dit is triest. Ze heeft haar authenticiteit verloren”, klinkt het. “Die tweede foto… Bedek jezelf. Dit zijn we niet gewend van jou”, gaat het verder. Anderen begrijpen dan weer helemaal niets van de heisa. “Ze mag doen wat ze wil”, laat iemand weten. “Wat is dat hier met al die negatieve reacties?”, vraagt een laatste fan zich nog af. Hoog tijd om eens te kijken waar sommigen het blijkbaar moeilijk mee hebben. En druk op het pijltje naar rechts om de bewuste foto te zien.