‘The Masked Singer’-kijkers denken te weten wie Pauw is: “Ik herken haar stem uit de duizend”

Ze zouden zomaar eens gelijk kunnen hebben…

Sinds vorige week kan je op vrijdagavond weer genieten van ‘The Masked Singer’, waarin bekende Vlamingen in verschillende prachtkostuums – maar vooral gemaskerd – hun beste zangtalent bovenhalen. Eén van de uitblinkers was Pauw, die een fenomenale versie van het operanummer ‘Habanera’ van Maria Callas bracht.

Geen wilde gok

Op sociale media werd meteen volop gespeculeerd wie er achter het masker zou zitten. De drie vaakst gekozen namen via de VTM-app zijn Astrid Stockman, Barbara Dex en Laura Tesoro. Maar op sociale media zien we vooral één naam passeren: Wendy Van Wanten. “Als je het liedje hoort zonder te kijken hoor je direct Wendy Van Wanten”, “Absoluut Wendy Van Wanten” en “Wendy Van Wanten! Je ziet het ook aan haar manier van doen en je hoort het aan de stem”, lezen we in de reacties op de Facebookpagina van VTM.

Link met koningshuis

Bovendien lijkt een tip uit het introfilmpje van Pauw te verwijzen naar Wendy Van Wanten én heeft ze in het verleden al bewezen dat ze ook opera aankan. “100% Wendy Van Wanten. Dat nummer heeft ze zelfs tijdens haar carrière gezongen. En dan de koninklijke familie. En haar stem herken ik uit de duizend”, “Wendy Van Wanten! De foto van de koningsfamilie duidt naar haar” en “In 2016 zong Wendy Van Wanten een operaduet samen met Jan Wuytens: ‘Amigos Para Siempre’. Dus ja, zij kan dit. Ik denk ook dat ze het is”, klinkt het nog. Afwachten of het inderdaad klopt…

Foto: VTM