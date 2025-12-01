Bab Buelens lokt met trouwjurk reactie uit bij Vincent Banić (foto’s)

Bab Buelens heeft een opvallende Instagrampost gedeeld. Haar man Vincent Banić was er als de kippen bij om te reageren…

Wat een openingsbeeld op Instagram! Bab Buelens straalt in een prachtige bruidsjurk met sluier. En daarna toont ze nóg enkele andere jurken. De 31-jarige zangeres en voormalige ‘Familie’-actrice heeft duidelijk de smaak te pakken, en dat is ook haar man Vincent Banić (37) niet ontgaan. “Voordelen van een beste vriendin met een tweedehands bruidswinkel (Vincent Banic hint hint, we moeten onze ceremonie beginnen plannen)”, knipoogt Bab erbij. “JA IK WIL ❤️”, antwoordt Vincent.

In alle stilte getrouwd

Bab en Vincent zijn al sinds 2021 getrouwd, maar de grote trouwceremonie moet nog plaatsvinden. Wanneer die precies komt, weten ze zelf nog niet, maar het belooft nu al memorabel te worden.

Complimenten

De reacties zijn alvast stuk voor stuk lovend. “Wow, zo mooi jij!”, “We gaan niet rond de pot draaien, dit is echt prachtig”, “Knappe jurken”, “WAUW!” en “Prachtige foto’s en proficiat”, klinkt het onder meer.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram