Emily Ratajkowski poseert poedelnaakt: “Heel stijlvol!” (foto)

Emily Ratajkowski heeft een gedurfde foto gedeeld op Instagram. “Je beneemt me de adem”, klinkt het in de reacties.

Emily Ratajkowski brak wereldwijd door in 2013, toen ze halfnaakt verscheen in de videoclip van Robin Thicke’s hit ‘Blurred Lines’. Sindsdien heeft ze zich ontpopt tot een gerenommeerd fotomodel dat op Instagram geregeld de grenzen van verleiding en stijl opzoekt. Dat doet de 34-jarige Amerikaanse schoonheid ook nu met een artistieke foto waarop ze volledig naakt te zien is.

Tijdloze schoonheid

Haar bijna 30 miljoen volgers kunnen het kunstige kiekje wel smaken. “Ah, het verjaardagskostuum. Nooit uit de mode!”, “Wat een schoonheid. Tijdloos… Prachtige foto”, “Perfectie”, “Je beneemt me de adem”, “Godin” en “Enorm stijlvol en mooie foto!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram