‘Temptation’-Yasmine waagt zich aan wel héél uitgesneden outfit: “Wow!” (foto’s)

Yasmine Pierards pronkt op Instagram in een opvallende outfit. “Schoonheid”, klinkt het in de reacties.

Yasmine Pierards kennen we uiteraard nog van ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach’. Op Instagram paste de 26-jarige ‘Temptation’-verleidster een outfit van de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova. Het gaat om de ‘Big Hit Of The Party Jumpsuit’, een outfit met vooraan heel wat uitsnijdingen. Prijskaartje: €46,95.

Complimenten

Het resultaat is gedurfd, maar wondermooi, zo vinden ook haar volgers. “Wow!”, “Wat een knappe vrouw”, en “Schoonheid”, klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram