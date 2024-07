‘Temptation’-Pommeline krijgt onbeschofte reactie op haar billen, maar ze laat zich niet doen (foto)

Pommeline Tillière heeft op haar manier gereageerd op een volger die een bedenkelijke reactie plaatste onder een foto van haar.

Pommeline Tillière deelde onlangs een foto waarop ze in bikini poseerde. Een volger vond het nodig om daar op brutale wijze op te antwoorden. “Wa is da me uw bille maat?!”, klonk het. Pommeline liet de opmerking niet zomaar passeren. “Wa is da me uwe kop maat?!”, antwoordde ze.

Duidelijke boodschap

Vervolgens blokkeerde ze de volger en deelde ze nog enkele beelden met een duidelijke boodschap naar haters toe. “Aan alle bodyshamers: een dikke f*ck you. Zonnige groetjes vanuit Spanje”, aldus de 30-jarige tattoo-artieste.

Foto: Instagram