Sarah Puttemans verbaast volgers met bikinifoto: “Perfectie bestaat!”

Sarah Puttemans heeft enkele leuke vakantiefoto’s gedeeld. “Mooiste vrouw ter wereld”, klinkt het lovend in de reacties.

Sarah Puttemans vertoeft momenteel in zuiderse sferen. De 25-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst postte enkele beelden waarop ze in bikini geniet van zon, zee en strand in Saint-Tropez. “Oceaanlucht”, schrijft ze erbij.

Schoonheid

Haar 245.000 volgers overladen haar met complimenten op de kiekjes. “Je ziet er stralend uit in je mooie bikini”, “Amai, wauw!”, “Perfectie bestaat!”, “Wow, wat een mooie vrouw”, “Jawadde, topper!”, en “Mooiste vrouw ter wereld”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram