Dochter van tv-chef Gordon Ramsay poseert in zomerse outfit: “Adembenemend!” (foto’s)

Holly Ramsay heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

En dat weten velen van haar meer dan 347.000 volgers duidelijk te waarderen. De 24-jarige dochter van tv-chef Gordon Ramsay deelt ginds wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was dus recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Holly Ramsay in een zomerse outfit genieten van de zon. “Postcards from Rome 💌”, voegt ze zelf toe aan de plaatjes. Fans van de dame laten nu ook van zich horen en vertellen even wat ze van Holly’s nieuwste post vinden.

“Adembenemend!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Adembenemend”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “😍”, besluit een laatste volger nog met een duidelijke emoji. Tijd dus om eens te kijken naar wat Holly Ramsay gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.