‘Temptation’-Jolien toont hoe haar lichaam veranderd is: “Dankzij mijn man!” (foto)

Jolien Puype, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, laat op Instagram zien hoe fit ze is geworden door te sporten. Ze laat zich daarbij helpen door haar echtgenoot Herbert.

Jolien Puype deed in 2017 met Herbert mee aan ‘Temptation Island’. Ze doorstonden het verleidingsavontuur met verve en hebben inmiddels twee kinderen, zoontje Emilio en dochtertje Ana Luisa. De 30-jarige blondine werkt hard om haar lichaam in topconditie te houden. Dat doet ze op basis van de trainings- en voedingsschema’s van Herbert, die fitnesscoach is.

Zomerlichaam

Op Instagram deelde Jolien een voor-en-nafoto van de vooruitgang. “Dankzij mijn man”, schrijft ze erbij. “Werken aan mijn zomerlichaam”, vult ze verder nog aan. Ook Herbert deelde de kiekjes op Instagram. “Dit is nog maar het begin”, motiveert hij haar.

