Kat Kerkhofs lokt met doorzichtige outfit op de Kastaars! gemengde reacties uit: “Saaie mensen hier!” (foto’s)

Er was opnieuw veel bekijks op de rode loper, deze keer op die van de Kastaars!. Vooral de outfit van Kat Kerkhofs sprong in het oog, al kwamen er ook heel wat reacties op de kledingkeuze van Zita Wauters.

Afgelopen zaterdag werden de Kastaars! voor de tweede keer uitgereikt in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs-Sint-Amands. Net als op de MIA’s passeerden er heel wat bekende gezichten de revue. Meest opvallende verschijning was deze keer misschien wel Kat Kerkhofs, die opteerde voor een doorzichtige jurk waaronder ze zwarte lingerie droeg. Zita Wauters koos dan weer voor een zwart kleedje met een indrukwekkend decolleté.

Verdeelde reacties

Over het algemeen zijn de reacties heel positief, al hebben sommige mensen op sociale media hun bedenkingen erbij. “Spijtig van de kledij, verder een topprogramma”, “Die Kat is zo gemeen gekleed”, “Wil Kat weer in de belangstelling staan?”, en “Wel héél erg bloot, nee?”, klinkt het onder meer. Anderen nemen het dan weer meteen op voor de dames. “Saaie mensen hier met hun commentaren! Kat ziet er mooi uit, en sympathiek”, “Ik ben 76 jaar jong en ik ben akkoord met u. Zo zeuren”, “Sexy maar klassevol”, en “Een beetje bloot en het is al ‘geen stijl’. Knappe verschijningen. Laat zien wat je in huis hebt”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram