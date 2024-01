Sarah Michelle Gellar deelt pikante foto’s, maar volgers maken zich zorgen: “Ze is zo mager!”

De Amerikaanse actrice Sarah Michelle Gellar heeft enkele foto’s gedeeld in een opvallende outfit. Ze krijgt heel wat complimenten, al vinden sommige volgers dat ze veel vermagerd is.

Sarah Michelle Gellar, die we vooral kennen door haar hoofdrol in ‘Buffy the Vampire Slayer’, postte onlangs enkele foto’s waarop ze in Las Vegas te zien is in een topje en een hotpants. “Ik kijk ernaar uit om mijn beslissingen te betreuren”, grapt de 46-jarige actrice erbij.

Afgevallen

In de reacties wordt ze overladen met complimenten, al hebben enkele volgers hun bedenkingen erbij. “Wow, word jij eigenlijk ooit ouder? Nog steeds even mooi!”, “Wat een koningin”, en “Is het wel legaal om zo knap te zijn?”, klinkt het onder meer. Maar ook: “Ze is zo mager! Ik vind het jammer voor haar. Ik hoop dat ze gezond en wel is”, en “Ze is te veel afgevallen”. Anderen nemen het dan weer op voor haar. “Ze is altijd slank geweest. Sommige mensen hebben gewoon geluk met hun genen”, “Wees niet zo negatief!”, en “Laat vrouwen leven”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram