Ook de voorbije dagen werd er weer gretig gedeeld op Instagram.

Dus is het weer hoog tijd om eens te kijken wat onze favoriete beroemdheden uit binnen- en buitenland zoal aan hun fans toonden!

Amanda Holden is al helemaal in kerststemming, ‘Temptation’-Angela verbaast haar volgers met een outfit die ze énkel op reis durft te dragen en Bella Thorne deelt weer een pikant plaatje.

Verder hebben we ‘Love Island’-Lisa die schittert in pikante kerstlingerie, ‘Temptation’-Elke die straalt in een wel zeer leuke outfit en Famke Louise die poseert voor de cover van een magazine. Dat en nog veel meer, vind je in onderstaand overzichtje terug!

Foto: Instagram