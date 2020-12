Presentatrice An Lemmens heeft zich uitgesproken tegen de manier waarop het er nog steeds aan toegaat in de paardenwereld. Ze doet een oproep om paarden met zachtheid te behandelen.

De 40-jarige ‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice bezocht na lange tijd nog eens een manege. Ze stond echter versteld van het feit dat paarden nog steeds al te ruw behandeld worden. Op Instagram schreef ze de frustratie van zich af. “Ik ben voor het eerst sinds m’n kindertijd weer eens in een echte manege geweest. En m’n hart brak eerlijk gezegd toen ik zag hoe weinig er in al die jaren veranderd is. Ik zag middelmatige ruiters op en neer bonken op die paardenruggen, sporen aan de enkels, zweepjes in de hand, lekker trekken aan dat bit in de mond en schoppen in de buik. Allerlei ‘fancy’ maar pijnlijke optomingen. Paarden in stallen met tralies, geen enkel contact met elkaar. En dit is vaak het ‘normaal’ in de paardenwereld”, klinkt het.

Paardvriendelijkheid

Ze hoopt dat de paardenwereld tot inzicht komt en spoort paardenliefhebbers aan om enkel naar paardvriendelijke maneges te gaan. “Als je zelf wil leren paardrijden, of je kind op paardrijles wil sturen, bedenk dan dat het een privilege is om met deze edele en gevoelige dieren om te gaan. Dat een goeie communicatie essentieel is. Dat je een paard niet met een zweep en sporen te lijf gaat, maar met zachtheid, eerlijkheid en duidelijkheid benadert. En dat op een paard klimmen geen evidentie is. We hebben niet zomaar het recht om te vinden dat een paard naar ons moet luisteren. Wij moeten ook luisteren naar het paard. Durf vragen te stellen en kritisch te zijn over hetgeen men je voorschotelt. Ga op zoek naar een paardvriendelijke plek. Waar paarden paard mogen zijn, buiten in de kudde kunnen lopen, en met kennis en respect verzorgd en behandeld worden. Wees bereid om alles wat je denkt te weten over paarden te laten varen, en durf jezelf in vraag te stellen”, besluit ze.

Terechte kritiek

Haar volgers zijn het volkomen eens met haar. “Wat mooi gezegd! Er zouden wat meer paardvriendelijke maneges moeten zijn in ons land. Helaas wil niemand inzien dat al die optomingen nergens voor nodig zijn en vaak gewoon vaak pijn doen. Ik hoop dat het paardenwelzijn in België meer prioritair wordt”, “Ik ben het helemaal met je eens. Mijn hart breekt als ik terugdenk aan de maneges waar ik ooit ben geweest (niet allemaal natuurlijk). Sinds ik mijn eigen paard heb, heb ik beseft dat het o zo belangrijk is voor een paard om paard te zijn. Als dat niet kan, dan hoeft het voor mij niet om nog in de paardensport te zitten” en “Helemaal waar. Ik heb mijn dochter ook van de manege weggehaald en ze rijdt nu bij iemand thuis paard waar ze ook echt leert omgaan met de paarden. Dat vind ik nog belangrijker dan het rijden zelf. Het zijn zo een prachtige dieren die je met veel liefde, geduld en zorg moet benaderen”, klinkt het onder meer.

Het bericht An Lemmens gechoqueerd door paardenwereld: “Mijn hart brak toen ik dat zag” verscheen eerst op Metro.