Popzangers Taylor Swift heeft op haar sociale media haar steun uitgesproken voor de verwijdering van standbeelden die racistische figuren afkomstig uit haar geboortestaat Tennessee eren. “Iedereen moet zich veilig voelen, ook niet-blanken.”

“Ik walg van de monumenten in mijn geboortestaat die racistische, historische figuren huldigen”, begint het popidool haar betoog. “Edward Carmack en Nathan Bedford waren verwerpelijke figuren uit de geschiedenis van onze staat, en we horen ze ook zo te behandelen.”

Carmack was een journalist die ijverde om de praktijk van het lynchen in stand te houden en diende als senator in het Congres aan het begin van de 20e eeuw. Zijn standbeeld in Nashville werd eind vorige maand neergehaald door betogers. Eerder deze week kondigde de overheid aan om het geviseerde standbeeld terug te zetten, tot ongenoegen van Swift. “Dat standbeeld vervangen is een verspilling van publieke fondsen en een gemiste kans om het juiste te doen”, klinkt het scherp.

Veiligheidsgevoel

Swift roept ook op om het ruiterstandbeeld van Nathan Bedford Forrest weg te halen, dat tevens in Nashville staat. Hij was een generaal van het leger van de Geconfedereerde Staten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, en werd in 1867 verkozen tot de eerste opperleider van de racistische Ku Klux Klan. Een wetsvoorstel om zijn standbeeld te verwijderen raakte niet goedgekeurd in het parlement van Tennessee.

“Standbeelden neerhalen zal de eeuwenlange, systematische onderdrukking van en geweld tegen zwarten niet oplossen, maar het kan ons wel een stapje dichter brengen bij het creëren van een veiligheidsgevoel voor ALLE inwoners en bezoekers van Tennessee — niet enkel de blanken.”

Wereldwijd, ook bij ons, komen standbeelden die racistische figuren eren dezer dagen steeds meer onder vuur te liggen. Het maatschappelijk debat over de morele en historische waarde van zo’n standbeelden in de publieke ruimte herleeft als nooit tevoren. Die trend kwam opzetten tijdens de protesten naar aanleiding van de dood van de zwarte George Floyd onder een witte politieknie. In België werden al enkele standbeelden van koning Leopold II, onder wiens bewind talloze inwoners van zijn privékolonie Congo-Vrijstaat de dood vonden, gevandaliseerd en verwijderd.

