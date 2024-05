Tatyana Beloy geniet in bikini van de zon: “Sensueel mooi!” (foto)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s. Dat vindt ook Tatyana Beloy, als we haar Instagram-account mogen geloven.

Met een fraaie 77.300 volgers doet Tatyana Beloy het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat is ook nu weer niet anders, zo blijkt.

De dame bewijst dat ook in Mallorca de zon aardig aan het schijnen is. In onderstaand fotoalbum zien we namelijk hoe Tatyana onder andere in bikini geniet van de warmte. Zelf voegt ze buiten een reclameboodschap niet veel toe, maar haar fans laten wél uitgebreid van zich horen!

“Sensueel mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Sensueel mooi”, klinkt het. “Heerlijk”, gaat het verder. “Mooie foto’s”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.