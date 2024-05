Dina Tersago poseert in zomerse outfits: “Wat een stralende vrouw!” (foto’s/video)

Het zijn heerlijk zomerse dagen. Dat zullen ook de fans van Dina Tersago gemerkt hebben…

Met een meer dan fraaie 168.000 volgers doet tv-presentatrice Dina Tersago het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuw beeldmateriaal uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen Dina onderstaande beelden op haar pagina plaatste.

We zien de dame poseren in enkele zomerse outfits. Het gaat om promobeelden van haar nieuwe zomercollectie, die via JBC te verkrijgen is. Veel meer dan een promopraatje schrijft ze er dan ook niet bij qua uitleg. Maar haar fans? Die laten wel volop van zich horen.

“Wat een stralende vrouw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Wat een stralende vrouw”, klinkt het. “Zo knap”, gaat het verder. “Mooie collectie”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien of op het plaatje zelf om de video te starten.