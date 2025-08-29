HomeNieuwsEntertainmentTanja Dexters straalt in fleurig bikinitopje (foto)
Entertainment

Tanja Dexters straalt in fleurig bikinitopje (foto)

Den B.
Door Den B.
0

Tanja Dexters heeft een zomerse foto gedeeld waarop ze poseert in een bikini van een Belgisch damesmerk.

In ons land is de zomer momenteel eventjes gaan liggen, maar in het zuiden van Spanje doet de zon overuren. Niemand minder dan Tanja Dexters vertoeft momenteel in Estepona, een badplaats in de Spaanse provincie Málaga. Op Instagram zien we haar samen met een vriendin genieten van de zalige temperaturen.

Kleurrijke bikini

De 48-jarige ex-Miss België is daar niet voor niets. Het Belgische modemerk Ris The Label opende daar onlangs haar deuren. En jawel, Tanja en haar vriendin poseren in bikini’s van het bewuste merk. Met hun zonnebril en brede glimlach ademen ze pure vakantievibes uit.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Kato Callebaut toont haar afgetraind lichaam in sportoutfit: “Mooi!” (foto)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel