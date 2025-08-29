Tanja Dexters straalt in fleurig bikinitopje (foto)

Tanja Dexters heeft een zomerse foto gedeeld waarop ze poseert in een bikini van een Belgisch damesmerk.

In ons land is de zomer momenteel eventjes gaan liggen, maar in het zuiden van Spanje doet de zon overuren. Niemand minder dan Tanja Dexters vertoeft momenteel in Estepona, een badplaats in de Spaanse provincie Málaga. Op Instagram zien we haar samen met een vriendin genieten van de zalige temperaturen.

Kleurrijke bikini

De 48-jarige ex-Miss België is daar niet voor niets. Het Belgische modemerk Ris The Label opende daar onlangs haar deuren. En jawel, Tanja en haar vriendin poseren in bikini’s van het bewuste merk. Met hun zonnebril en brede glimlach ademen ze pure vakantievibes uit.

Foto: Instagram