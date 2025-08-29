Kato Callebaut toont haar afgetraind lichaam in sportoutfit: “Mooi!” (foto)

Kato Callebaut kan véél meer dan enkel mooi zingen, ze geeft voortaan ook yogales…

Dat Kato Callebaut kan zingen, heeft ze al meermaals bewezen. Met ‘The Starlings’ en nu ook solo. De 34-jarige zangeres geeft ook graag aandacht aan haar lichaam. Dat wil ze voortdurend in vorm houden door onder meer aan yoga te doen.

Yogales

Op Instagram deelde ze een kiekje waarop ze haar fitte lichaam laat zien. Maar dat is niet alles! Voortaan kan je zelfs yogales volgen bij haar. “Goed nieuws want vanaf september geef ik vast yogales in Eeklo. Keuze uit drie opties, voor beginners en voor elk tempo (power, yin, vinyasa). Zeer happy dat ik nu ook op vaste basis les mag geven aan jullie. TOT DAN!”, klinkt het.

Enthousiaste volgers

De vele hartjes in de reacties tonen aan dat haar bijna 50.000 volgers het fijn nieuws vinden. “Mooi”, klinkt het verder ook.

Foto: Instagram