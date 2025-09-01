Sarah Puttemans poseert in mooie lingerie: “Heel knap!” (foto’s)

Op Instagram heeft Sarah Puttemans weer wat leuks gedeeld.

Met niet minder dan 285.000 volgers doet Sarah, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het valt dan ook zeker te begrijpen dat ze daar regelmatig nieuwe posts deelt.

Dat is ook nu niet anders. In een fotoreeks maakt ze reclame voor lingerie. Zelf voegt ze een promopraatje toe, maar haar volgers hebben ook best wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Heel knap!”

Aan lovende reacties absoluut geen gebrek. “Heel knap”, klinkt het. “❤️”, gaat Viktor verder. “Wow”, besluit een laatste volger. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.