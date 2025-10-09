Camille Dhont geniet in bikini van vakantie: “Model!” (foto’s)

Camille Dhont heeft enkele leuke vakantiefoto’s gedeeld. “Je straalt zoals altijd”, klinkt het in de reacties.

Camille geniet momenteel van een deugddoende vakantie op het prachtige Bali. De 24-jarige zangeres, bekend van hits als ‘Vuurwerk’, ‘Geen tranen meer over’ en ‘Rihanna’, ontspande volledig tijdens enkele yogasessies, dook in de hemelsblauwe zee en haalde haar mooiste bikini boven om een kleurtje op te doen.

Model

Haar 260.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Je verdient het om zo te genieten”, “Model!”, “OMG, geweldig!”, “Je bent zo mooi” en “Je straalt zoals altijd, fijne vakantie!” klinkt het in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste zevende foto te bekijken.

Foto: Instagram