Jennifer Lopez verbaast volgers in outfit: “Die jurk is wel héél doorschijnend!” (foto’s)

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez trok de aandacht op de rode loper met een opvallende jurk. “Onvoorstelbaar mooi!”, klinkt het in de reacties.

Afgelopen maandag vond in New York de première plaats van ‘Kiss of the Spider Woman’. Niemand minder dan Jennifer Lopez was één van de aanwezigen. De 56-jarige mama van twee viel extra op door haar outfit: een doorschijnende avondjurk met bloemenpatroon, afgewerkt met een grote, sculpturale zwarte omlijsting die haar silhouet accentueert.

Godin

J.Lo postte enkele kiekjes ervan op Instagram, waar haar bijna 250 miljoen volgers de superlatieven niet sparen. “Zo verbluffend! De jurk. De sfeer. Het moment”, “Ligt het aan mij of is die jurk wel héél doorschijnend!?”, “Godin”, “Ze is gewoonweg zó knap in die jurk! Ze is ze nog steeds één van de meest sexy vrouwen ter wereld” en “Onvoorstelbaar mooi!”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Shutterstock