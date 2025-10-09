Roos Van Acker openhartig over haar ideale man: “Pure dekhengst” (video)

Roos Van Acker onthult in ‘Komen Eten bij VT4’ wie haar droompartner is.

Roos Van Acker is – voor zover we weten – al een tijdje single. In 2020 zette ze een punt achter haar relatie met Tobias Vandenbosch. Nu is ze te zien in ‘Komen Eten bij VT4’, samen met de voormalige VT4-presentatrices Hanne Troonbeeckx, Ann Van Elsen en Tanja Dexters.

‘Peaky Blinders’-acteur

Op de vraag of ze elke dag kookt, antwoordt de 48-jarige Willy-radiopresentatrice eerlijk. “Ik kook heel weinig sinds ik alleen ben en dat is al een hele tijd. Ik nodig af en toe vrienden uit, daar kook ik dan wél voor”, aldus Roos. Gevraagd naar haar ideale partner, twijfelt ze even, al duurt dat niet lang. “Goh, dat is moeilijk hoor… Tom Hardy. Pure dekhengst”, knipoogt ze. “Ik weet niet of ik nog met iemand zou gaan samenwonen, dat zien we dan wel”, klinkt het.

‘Komen Eten bij VT4’ is van maandag tot dinsdag om 21.15 uur te bekijken op Play4 en GoPlay.

Foto: Play4