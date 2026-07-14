Brian Austin Green geeft toe dat zijn huwelijk met Megan Fox vooral gebaseerd was op fysieke aantrekkingskracht

Brian Austin Green heeft openhartig verteld dat zijn huwelijk met ex-vrouw Megan Fox aanvankelijk vooral draaide om fysieke aantrekkingskracht. De acteur blikte terug op hun vijftien jaar durende relatie tijdens de podcast I Do, Part 2.

“Mijn ex en ik zijn bijna vijftien jaar samen geweest”, vertelde de voormalige Beverly Hills, 90210-acteur. “We waren bijna tien jaar getrouwd en ik liet me in het begin vooral leiden door fysieke aantrekkingskracht.”

De 52-jarige Green legde uit dat hij vroeger geneigd was om eerst op uiterlijk af te gaan en pas daarna een relatie op te bouwen.

“Ik voelde me in eerste instantie fysiek aangetrokken tot iemand en probeerde vervolgens een relatie daaromheen op te bouwen.”

Green en Fox stapten in 2010 in het huwelijksbootje. In mei 2020 gingen ze uit elkaar. Samen hebben ze drie kinderen: Noah (13), Bodhi (12) en Journey (9).

“Ik had nooit verwacht dat ik zou scheiden”, vertelde hij. “Ik had drie kinderen en was plots alleenstaande ouder.”

Na de breuk besloot Green het anders aan te pakken. Hij ging in therapie om beter te begrijpen welke patronen hij zelf in relaties meebracht.

“Ik wilde niet dezelfde fouten opnieuw maken. Daarom ben ik in therapie gegaan om uit te zoeken welke eigenschappen van mezelf schadelijk waren voor mijn relaties.”

Tijdens die sessies besefte hij dat een duurzame relatie volgens hem begint met vriendschap.

“Je moet eerst bevriend zijn met iemand voordat er romantiek ontstaat. Als je vertrekt vanuit een echte band, ben je veel minder bezig met de vraag of de ander je wel leuk genoeg vindt. Je kunt dan veel eerlijker en transparanter met elkaar communiceren.”

Die nieuwe visie nam hij mee toen hij eind 2020 zijn huidige verloofde Sharna Burgess ontmoette.

“Sharna en ik hebben vanaf het begin gesproken over onze beste én slechtste eigenschappen. We hebben alles meteen op tafel gelegd.”

Volgens Green is dat de beste manier om te ontdekken of een relatie meer is dan alleen fysieke aantrekkingskracht.

“Als een relatie uitsluitend daarop gebaseerd is, houdt dat maar een bepaalde tijd stand. Uiteindelijk kom je op een punt waarop je denkt: ‘Ik kan die persoon eigenlijk niet meer uitstaan.’ En dan verdwijnt ook de aantrekkingskracht.”