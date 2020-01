Er heeft een machtswissel plaatsgevonden op de populaire app TikTok. Stien Edlund kan er zich niet langer de populairste Belg noemen, maar moet de scepter doorgeven aan de 19-jarige Celine Dept.

De sociale media-app TikTok, waarop korte, zelfgemaakte muziekvideo’s met elkaar worden gedeeld, is momenteel de derde meest gedownloade app ter wereld (na WhatsApp en Messenger). De app is vooral populair bij tieners. Tot voor kort was de 18-jarige Stien Edlund uit Melsbroek er met net geen 2,6 miljoen volgers de meest gevolgde Belg, maar het was Celine Dept uit Herzele die het eerst de kaap van 2,6 miljoen volgers bereikte.

Niet jaloers

Uit een interview met Het Laatste Nieuws blijkt dat Stien, die naast haar studies en haar hobby aerobics ook werkt voor VTM Kids, niet wakker ligt van het verlies van de eerste plek. “TikTok is voor mij geen competitie om de meeste volgers te hebben”, klinkt het. “Zolang ik mijn eigen ding kan doen, maakt het me niet uit of ik op de eerste of de twintigste plek sta.” Opvallend is dat ze haar “concurrente” Celine niet eens volgde voor ze haar van de troon stootte. Dat komt volgens Stien omdat Celine vooral bekend is in het buitenland, terwijl zijzelf veel Vlaamse volgers heeft. Om te kunnen zien waar Celine mee bezig is, volgt Stien haar nu wel.

Razend succesvol

Celines (rechts op de foto hieronder) succes op de video-app groeide aan een exponentiële snelheid. Ze begon pas in april vorig jaar met TikTok, nadat haar vriend en YouTuber Michiel Callebaut (links op de foto hieronder) de app bij haar introduceerde. Een maand later telde Celine al 100.000 volgers, om er in september 1 miljoen te hebben. Nu is Celine dus de populairste Belg op TikTok. Ze post er dagelijks filmpjes van dansjes, lip syncs, voetbal of pranks.

Het bericht Stien Edlund is niet langer de Belgische koningin van TikTok verscheen eerst op Metro.