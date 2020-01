Een mens kan niet alles weten, maar het antwoord op een eenvoudige vraag in ‘Celebrity Mastermind’ zorgde voor heel wat gefronste wenkbrauwen. Of had jij al van Sharon Thunberg gehoord?

Amanda Henderson zal zich haar passage in ‘Celebrity Mastermind’ nog lang blijven herinneren. De 33-jarige actrice uit de Britse dramaserie ‘Casualty’ kreeg in de populaire televisiequiz de volgende vraag voorgeschoteld: “Het boek ‘No One Is Too Small to Make a Difference’ uit 2019 is een verzameling speeches van een Zweedse klimaatactiviste. Wat is haar naam?”.

Amanda hoorde het in Keulen donderen en deed een gokje: “Sharon?”. Waarop quizmaster John Humphries haar verlichtte met het enige juiste antwoord: “Greta Thunberg”.

Hoogtepunt

Het fragment ging met 75.000 likes en 14.000 retweets viraal op Twitter en lokte heel wat lacherige reacties uit. “Het eerste hoogtepunt van 2020. Je kan ze de Mastermind-award even goed nu al geven” en “Sharon moet wel het beste quizantwoord van 2020 zijn. Fantastisch begin van een nieuw decennium”, klinkt het onder meer.

