Stephanie Planckaert straalt in zomers kleedje: “Als twee druppels water de mama!” (foto’s)

Stephanie Planckaert heeft geposeerd voor een prachtige fotoshoot. Zelfs haar dochter Iluna reageerde op de kiekjes…

Stephanie Planckaert siert deze week de cover van Humo. De 37-jarige dochter van ex-wielrenner Eddy Planckaert schittert in een elegante zwarte midi-jurk met fijne bandjes en subtiele print, gecombineerd met hakken voor een ontspannen, chique look. De fotoshoot en het interview stonden deels in het teken van Parijs-Roubaix. “Ja sorry papa, we hadden kasseien nodig voor de foto en die van jou lag toevallig binnen handbereik”, knipoogt ze.

Natuurlijke schoonheid

Niemand minder dan haar dochter Iluna is een van de eersten die reageert op de foto’s. “Zo’n mooie mama dat ik heb”, schrijft ze. Maar ze is lang niet de enige die haar bewondering uit. “Echt een natuurlijke schoonheid”, “Je bent van binnen en van buiten een mooi persoon”, “De jurk staat je prachtig!”, “Als twee druppels water de mama!”, en “Mooi en naturel”, lezen we in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram