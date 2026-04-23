Tatyana Beloy reageert op lezer die “haar niet herkent met haar kleren aan”

Tatyana Beloy heeft een lezer van antwoord gediend na een bedenkelijke reactie onder een krantenartikel.

Onlangs deelde Tatyana Beloy een eerlijke getuigenis over de druk om er altijd perfect uit te zien. Ze krijgt namelijk af en toe de vraag waarom ze geen botox gebruikt. De 41-jarige presentatrice en actrice legt uit dat ze er niet tegen is, maar dat het niet als haarzelf voelt.

Eerste reactie ooit

Het Nieuwsblad goot haar getuigenis in een artikel en deelde het op Facebook. Er kwamen heel wat reacties op, onder meer van ene Jonas. “Ik zou haar niet herkennen met haar kleren aan”, schreef hij. Tatyana liet die opmerking niet zomaar passeren. “Want je zag me al naakt, Jonas?”, repliceerde ze. Vervolgens deelde ze er een screenshot van op haar Instagram. “Ik reageer even op Jonas… Iets wat ik nog nooit heb gedaan: reageren op zulke gekke opmerkingen”, klinkt het.

