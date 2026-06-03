Kerel krijgt onderdeel van vishengel op wel héél pijnlijke plek (video)

Geen goede zaak voor het kindergeld…

Een visuitje op het water loopt voor een jongeman niet helemaal zoals gepland. Wanneer zijn kameraad de hengel uitgooit, komt de dobber ervan in zijn kroonjuwelen terecht.

Laconieke reactie van kameraad

Zijn pijnlijke blik gaat door merg en been, al blijven zijn makkers er opvallend rustig onder. “Zelfs de vogel moest lachen”, “Godzijdank was het niet de haak”, “Het spijt hem absoluut niet”, en “Oei. Geen kinderen voor jou, kerel!”, lezen we in de reacties.

Foto: YouTube