Sofie Dumont geniet in badpak van vakantie: “Hoe blijf jij zo slank?!” (foto)

Sofie Dumont oogst heel wat lof met een leuke vakantiefoto. “Wat een mooie, naturelle vrouw ben jij toch!”, klinkt het.

Sofie Dumont genoot onlangs van een deugddoende vakantie in Thailand. De 52-jarige chef-kok postte op Instagram een compilatie van enkele memorabele momenten. Op de eerste foto poseert ze in een stijlvol badpak met luipaardprint. In het bijschrift laat ze weten dat ze heel wat tips heeft voor mensen die van plan zijn om naar Bangkok te reizen.

Haar bijna 300.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Zalige foto’s. Geen filter, gewoon zoals het is. En lekker eten”, “Wat een mooie, naturelle vrouw ben jij toch!”, “Maar wat een benen, doe normaal!”, “Hoe blijf jij zo slank?! Geniet ervan”, “Powerwoman”, “Fotomodel”, “Wat een mooi lichaam!”, en “Goh Sofie, zo lekker kunnen koken, alles kunnen eten precies en zó slank blijven”, lezen we in de reacties.

