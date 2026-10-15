Steffi Mercie is ongepast gedrag van mannen beu: “Doe normaal, stop ermee!” (video)

Steffi Mercie heeft er genoeg van dat mannen haar aanstaren terwijl ze met de auto aan het rijden is. “Ik voel mij heel ongemakkelijk en echt gewoon een object”, klinkt het.

Als vrouw rustig met de auto rijden zonder lastiggevallen te worden door mannen die naast je blijven rijden, toeteren of gebaren maken? Voor Steffi Mercie is dat blijkbaar niet altijd vanzelfsprekend. De influencer maakt het naar eigen zeggen regelmatig mee en is het grondig beu.

Toeteren en gebaren

De 23-jarige influencer kaart het probleem aan in een Instagramvideo. “Ik ben met de auto aan het rijden en het is nu al de derde keer in een week dat er mannen naast mij komen rijden, naast mij blijven rijden en gewoon toeteren en tekens doen. Bij mij is het ondertussen al zo van: ‘Ah ja, weer zo ene’, zo vaak gebeurt dat. Er zijn letterlijk auto’s die vertragen of naast mij komen rijden, waarvan de bestuurders mij aanstaren, tekens doen en soms zelfs hun raam opendoen”, legt ze uit.

Gevaarlijk en ongemakkelijk

Ze heeft een duidelijke boodschap voor de heren die dit doen. “Doe normaal, stop ermee! Het is enorm ongemakkelijk als je tien minuten lang op de autostrade naast mij blijft rijden. Dat is heel gevaarlijk. Ik voel mij heel ongemakkelijk en echt gewoon een object. Als je een man bent en je hebt dat ooit gedaan, of je kent iemand die dat voor de grap doet: het is niet grappig. Je seksualiseert een jonge vrouw die zich daardoor de rest van de dag ongemakkelijk kan voelen. Dus stop ermee!”, besluit ze.

Herkenbare situatie

Heel wat volgers herkennen het probleem. “Gebeurt zo vaak, zelfs onderweg naar huis van mijn werk. Echt heel jammer dat mannen dit normaal vinden”, “Wanneer is het genoeg?”, “Maar echt! Zo vervelend!”, “Exact hetzelfde bij mij… Ik maak autofilmpjes, waardoor ik bekend ben bij een mannelijk publiek. Ik heb het al heel vaak meegemaakt dat ik me onveilig voel op de baan, puur doordat mensen me herkennen” en “Pfff, er is geen ontkomen aan. Wees voorzichtig!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram