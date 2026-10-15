Sien uit ‘Blind Getrouwd’ heeft de liefde gevonden: “Hij is een ontzettend galante en behulpzame man”

Sien Van den Brande, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft haar prins op het witte paard gevonden. “Alle criteria die ik destijds heb aangegeven voor mijn ideale man in ‘Blind Getrouwd’ vinkt hij af”, klinkt het.

Wie vorig jaar naar ‘Blind Getrouwd’ keek, herinnert zich Sien ongetwijfeld nog. De 29-jarige vertegenwoordigster werd gekoppeld aan Ziggy, maar al snel bleek dat de vonk tussen hen niet echt oversloeg. De twee besloten dan ook vroegtijdig uit het experiment te stappen.

Ideale man

Inmiddels heeft Sien de liefde dan toch gevonden, zo onthult ze in Het Laatste Nieuws. “Mijn vriend en ik zijn sinds februari samen. Alle criteria die ik destijds heb aangegeven voor mijn ideale man in ‘Blind Getrouwd’ vinkt hij af. Hij is een schatje, een ontzettend galante en behulpzame man. Wij zijn er voor elkaar als we het moeilijk hebben en kunnen zeer goed communiceren met elkaar”, glundert ze.

Oude vriend

De twee kenden elkaar al van vroeger, maar deze keer bleek de timing beter. “Een paar jaar geleden had hij me al eens op date gevraagd en ik antwoordde: ‘Probeer binnen een paar jaar nog eens’. Omdat hij wat jonger is dan ik. Na ‘Blind Getrouwd’ zocht hij effectief opnieuw contact, net toen ik door het mislukte huwelijk een moeilijke periode doormaakte. Ik zat op dat moment in een identiteitscrisis en hij heeft mij erdoor geholpen”, vertelt ze.

Vrolijke en speelse Sien

Sien werd onlangs overigens gevraagd om mee te doen aan ‘Love Island VIPS’. Dat weigerde ze omdat ze nu een relatie heeft, maar als ze nog single was geweest, had ze het wel overwogen. “Misschien was in ‘Love Island VIPS’ de vrolijke en speelse Sien die ik echt ben, meer naar voren gekomen. Het is ook een programma over liefde, maar in een meer ontspannen context en setting. Je datet er ‘casual’ met meerdere mannen, terwijl in ‘Blind Getrouwd’ die connectie meteen serieuzer voelt. Je bent aangewezen op één persoon met wie je het zo graag wil laten werken en dat maakt het intenser”, besluit ze.

Foto: VTM